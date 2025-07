Aiko and the Wind Spirit : machine à sous gratuite 

D’une caresse de vent dans une prairie enchantée, la machine à sous Aiko and the Wind Spirit se dévoile en toute délicatesse !

Ce poème visuel signé Hacksaw Gaming nous ouvre des horizons rarement explorés dans son thème, mais reste rassurant dans son gameplay. Sous ses airs paisibles, nous avons découvert un tourbillon de fonctionnalités avec des multiplicateurs, des symboles spéciaux et des tours gratuits qui peuvent nous mener vers les 10 000x promis.

Après avoir écouté les murmures du vent, nous vous confions les secrets qu’il nous a soufflés.

Présentation de Aiko and the Wind Spirit

Aiko and the Wind Spirit est une machine à sous sur laquelle Hacksaw Gaming vient conforter sa réputation de novateur.

Taillée sur le thème des animés, cette création remplace le rythme effréné et l’héroïsme de Starlight Princess et Moon Princess par une douceur rare, presque méditative. Ses visuels nous rappellent ceux d‘Arriety et Le Voyage de Shihiro, des animés qui nous ont bercés dans les années 2000.

Le conte d’Aiko and the Wind Spirit se narre sur une grille classique de 4×5 rouleaux et 14 lignes de paiement. Les péripéties, quant à elles, se dévoilent à travers des tours gratuits, des multiplicateurs et des rouleaux extensibles.

Les perspectives de gains sont tout aussi féériques, mais ne sont pas pour autant illusoires. Avec un RTP de 96.29%, nous pouvons nous attendre à des opportunités intéressantes. D’autant plus qu’il s’agit d’une machine à sous à volatilité moyenne, ce qui correspond à un équilibre entre fréquence et valeur des récompenses.

Quoi qu’il en soit, la prudence reste de mise, donc même si la slot accepte des paris allant jusqu’à 100€, nous vous recommandons de ne pas trop vous éloigner du minimum de 0.10€.

Caractéristiques de Aiko and the wind spirit

Grille : 5×4

Lignes de paiement : 14

RTP maximum : 96.29%

Volatilité : Moyenne

Mise : De 0,10€ à 100€

Fonctions : rouleaux extensibles, symboles spéciaux, multiplicateurs, free spins

Gains max : 10 000x

Comment jouer à Aiko and the Wind Spirit ?

Pour le tableau de commande, Hacksaw Gaming opte pour une formule simple, mais efficace, bien en harmonie avec l’univers de Aiko and the Wind Spirit:

Les mises s’ajustent par tranche de 0.10€ puis de 1€ grâce aux flèches haut et bas. Le bouton Play quant à lui se reconnaît au premier regard, car c’est le plus grand sur le tableau de commande.

Bien plus discrète, mais tout aussi essentielle, l’option « Autoplay » embarque des réglages avancés nous permettant de lancer jusqu’à 1 000 tours automatiques, sans craindre de dépasser nos limites.

Sur l’extrémité gauche se trouve un raccourci : l’onglet « Bonus Buy » qui nous mène vers 3 options d’achats de bonus.

Les autres options de réglages et les règles du jeu sont pour leur part, regroupés dans le menu hamburger.

Fonctionnement de la machine à sous Aiko and the Wind Spirit

Ce qui nous fascine le plus chez Aiko and the Wind Spirit, c’est sa capacité à offrir une dose d’excitation à travers une mécanique très simple, basée sur une grille de 4×5 rouleaux.

Les gains se décrochent grâce à des alignements classiques de 3 symboles identiques ou plus sur des rouleaux adjacents. Ses 14 lignes de paiement se lisent de la gauche vers la droite et commencent toujours par le rouleau le plus à gauche.

11 symboles peuvent attribuer des récompenses :

Les symboles de cartes (10 à A) payent entre 0.20x et 1.00x la mise.

Les icônes de plus haute valeur (Aiko, Mushi, la flute, le talisman et le hibou) quant à eux sont rémunérés entre 0.50x à 10x le pari.

Le Wil peut aussi nous attribuer une récompense de 10x la mise, mais uniquement pour une combinaison de 5 symboles identiques.

Cette machine à sous embarque aussi des icônes spéciales qui n’attribuent pas de récompenses spécifiques, mais conduisent vers les fonctions spéciales.

Quels sont les bonus disponibles dans Aiko and the Wind Spirit ?

Aiko and the Wind Spirit, nous fait redécouvrir des fonctions qui nous sont déjà familières, travaillées dans un style qui lui est propre.

Expanded Wild Spirit

Tel un fidèle allié, l’Esprit du vent nous accompagne et nous aide à former des combinaisons gagnantes en tenant le rôle de Wild.

Lorsqu’ils participent à un gain, ce Wild Spirit s’étend vers le haut jusqu’à atteindre le sommet du rouleau.

Ils peuvent ainsi créer de nouveaux assortiments.

Chaque Wild étendu révèle un multiplicateur de x2 à x100, appliqué aux gains correspondants.

Si plusieurs Wilds sont impliqués, leurs multiplicateurs s’additionnent avant d’être appliqués.

Les Esprits présents sur la rangée supérieure comptent également s’ils contribuent à un gain.

Symboles de la crête du Zéphyr

Le symbole Zephyr Crest active la magie des Esprits Wilds qu’il fasse ou non partie d’un assortiment payant. En sa présence, tous les symboles Esprits qui atterrissent sur la grille s’étendent.

Ces Wilds se déplacent d’un rouleau vers la gauche si l’espace est libre avant qu’un Respin se lance avec un nouveau multiplicateur. La mécanique peut se répéter tant que de nouveaux Zephyrs ou Esprits apparaissent.

Free Spins

Sur Aiko and the Wind Spirit, nous avons droit non pas à 1 ni à 2, mais à 3 sortes de bonus tours gratuits qui se déclenchent grâce aux symboles Scatters FS.

Spirited Spin

Pour 3 scatters FS qui atterrissent simultanément sur nos rouleaux, nous activons un bonus de 10 tours gratuits. Les mécaniques de base restent actives, mais nous avons plus de chances d’obtenir des symboles Wild Esprits et des Zephyr.

2 ou 3 Scatters supplémentaires sur la grille attribuent respectivement +2 ou +4 tours supplémentaires.

Whispering Winds

4 scatters FS nous attribuent également 10 tours gratuits, mais cette fois-ci avec des perspectives de gains plus élevés grâce à la fonction Mémoire de multiplicateur.

Chaque rouleau possède une valeur Mémoire qui stocke les multiplicateurs révélés par les Esprits Wild qui atterrissent dessus.

Si un Esprit apparaît sur un rouleau avec une Mémoire déjà active, les multiplicateurs se combinent et s’appliquent aux gains.

La valeur combinée est conservée pour les tours suivants.

Midnight Magic

Lorsque 5 scatters FS tombent sur nos rouleaux, le paysage s’assombrit et un bonus de 10 tours gratuits démarre.

Durant cette session, nous sommes sûrs d’obtenir au moins 2 Esprits Wild à chaque tour. Nous profitons également des avantages disponibles dans le bonus Whispering Winds avec les mémoires de multiplicateurs.

Achat de fonctionnalités

Bien que le souffle du vent nous invite à la patience et à la contemplation, notre côté nous pousse parfois à emprunter un raccourci par l’option d’achat de bonus :

Pour 3x la mise, nous partons à la chasse aux free spins avec 5x plus de chance de les obtenir.

Avec une mise supplémentaire de 50x, nos chances de gagner sont boostées grâce à au moins 2 Wilds garantis à chaque tour.

Le Spirited Spins est accessible à 100x.

Le Whispering Winds quant à lui est disponible avec un pari additionnel de 200x.

RTP, volatilité et potentiel de gains

Hacksaw Gaming joue à fond la carte de la douceur et intègre un modèle mathématique à volatilité moyenne sur cette machine à sous. De ce fait, elle peut nous attribuer des gains assez réguliers et de valeur satisfaisante.

Son RTP de 96.29% respecte bien les standards et promet un retour satisfaisant sur le long terme. Par long terme, nous entendons bien évidemment des millions de tours. Il est donc préférable d’opter pour une approche prudente avec des mises en dessous de 0.80€.

Avec le multiplicateur max de 10 000x, cela ferait déjà un joli pactole, mais rien n’est garanti et cette valeur nous semble assez difficile à atteindre.

Alternatives pour Aiko and the Wind Spirit

Bien que le style visuel d’Aiko and the Wind Spirit soit presque inégalable, nous avons trouvé 3 machines à sous qui nous ont offert à peu près la même expérience de jeu.

Charm of the Dragon

Charm of the dragon est aussi une création de Hacksaw Gaming et peut parfaitement substituer Aiko and the Wind Spirit avec ses visuels soignés et son ambiance apaisante. Vous serez cependant face à une volatilité plus élevée.

Caractéristiques Détail Éditeur Hacksaw Gaming Thème Animaux, Camping RTP 96.36% Plage de mises 0,10€ – 100€ Gains maximums 10 000x la mise Grille 5×3

Big Win Cat Pawsperity

Big Win Cat Pawsperity propose aussi un environnement calme avec des perspectives de gains ainsi qu’une gamme de mises plus accessible que celle d’Aiko and the Wind Spirit.

Caractéristiques Détail Éditeur Play’n Go Thème Feng Shui RTP 96.20% Plage de mises 0,05€ – 100€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 3×3

Starlight Princess

Si le thème animé et fantaisie vous fait penser à une ambiance plus rythmée et plus agressive, nous vous recommandons d’essayer Starlight Princess ou l’une de ses variantes.

Caractéristiques Détail Éditeur Pragmatic Play Thème Animé fantaisie RTP 96.50% Plage de mises 0,20€ – 100€ Gains maximums 5 000x la mise Grille 6×5

Aiko and the Wind Spirit : notre avis complet

Aiko and the Wind Spirit nous a totalement conquis avec son originalité. Ses plus grands points forts sont indéniablement ses graphismes et ses animations.

Si nous devons lui trouver un point faible, ce serait sa mécanique qui parait linéaire, mais cette lacune est vite compensée lorsque les fonctions spéciales se déclenchent et nous pouvons facilement y accéder via l’option bonus buy.

Par ailleurs, malgré la simplicité de son gameplay, cette slot est assez généreuse. Elle nous a attribué des gains réguliers en jeu de base et nous a même impressionnés par une Big Win de 100x notre mise lors d’un Free Spin.

Néanmoins, nous vous recommandons de rester vigilant et d’essayer le jeu en mode démo pour comprendre son fonctionnement.

🎰 Editeur de jeux Hacksaw Gaming 💰 Mises 0,10€ à 100€ 🕹️ Freespins Oui 🎮 Lignes 14